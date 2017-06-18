أعلن رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح اليوم الأحد أن الميليشيات الإنقلابية في اليمن احتجزت ونهبت أكثر من 63 باخرة إغاثة مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي في ميناءي الحديدة والصليف.

وأشار فتح - حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية - إلى أن ” الميليشيات احتجزت ونهبت كذلك أكثر من 550 قافلة إغاثية في مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما ساهم في تردي الوضع الإنساني بشكل كبير”.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أعلن - مساء الخميس الماضي - عن تعرض 3 شاحنات تابعة له لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب اليمنية، كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تعرض سفينة إماراتية تحمل على متنها مساعدات طبية لهجوم صاروخي أطلقته ميليشيا الحوثي قبالة ميناء المخا اليمني.