التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، سفير النمسا لدى القاهرة ويرافقه المستشار التجارى للسفارة.. وذلك لمتابعة نتائج زيارة المستشار النمساوى/كريستيان كيرن اواخر شهر مايو الماضي، وحضر عن الجانب المصري وزير النقل.

وفي بداية اللقاء رحب المهندس شريف إسماعيل بالسفير النمساوي، معرباً عن تطلعه ان تشهد الفترة المقبلة ارتقاء علاقات التعاون الثنائي لأفاق جديدة وخاصة في ضوء نتائج زيارة المستشار النمساوي للقاهرة ومن قبلها منتدى رجال الاعمال المصري النمساوي الذي عقد في اكتوبر الماضي. وكذا اهتمام الشركات النمساوية بالتوسع في السوق المصري في مجالات متنوعة من بينها نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية، والزراعة، والصناعات الكيماوية والهندسية، ومواد البناء، وصناعة الأغذية، والعقاقير الطبية.

ومن جانبه أكد السفير النمساوي أن تفعيل نتائج الزيارة ستساهم فى دفع علاقات التعاون القائمة بين البلدين، فضلاً عن فتح مجالات أخرى جديدة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات لإعادة استخدامها في الزراعة، والاستفادة من التقنيات النمساوية الحديثة لدعم وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تصنيع الألات والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى اعداد برامج سياحية مشتركة بين البلدين خاصة في ضوء اهتمام الشعب النمساوي بالسياحة الأثرية والحضارة المصرية القديمة.

ولفت سفير النمسا الى استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين في جميع المجالات خاصة البنية التحتية وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص النمساوي في الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها السوق المصري.

كما تناول اللقاء استعراض الاستعدادات الخاصة بعقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المصرية النمساوية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي من المقرر أن تستضيفها مصر في أقرب فرصة.