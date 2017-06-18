صلاح يجري الكشف الطبي في ليفربول في هذا الموعد2017-06-18 16:30:28
أكدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أنّ الدولي المصري محمد صلاح، لاعب روما الإيطالي، وافق على الانضمام لنادي ليفربول الإنجليزي، على أن يخضع للكشف الطبي بعد غدٍ الثلاثاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصفقة ستتم بمبلغ 45 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ الريدز، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام.
وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإنّ وكيل أعمال صلاح في إنجلترا للتفاوض مع الريدز، على تفاصيل المفاوضات على ضم اللاعب، في الوقت الذي يقترب فيه الفرعون من الانضمام لليفربول براتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو، وبعد إضافة الحوافز يصل إلى 5 ملايين.
وانضم صلاح على سبيل الإعارة لروما في أغسطس/آب 2015 بمبلغ 5 ملايين يورو، قبل أن يضمه الذئاب بصورة نهائية في العام التالي له بصفقة بلغت 15 مليون يورو.
وسبق ولعب محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي في عام 2014، إلا أنّه لم يحصل على دقائق أكبر للمشاركة في ظل تجاهل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب البلوز وقتها، له.
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