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مقتل 75 من "طالبان" في عملية أمنية بأفغانستان
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مقتل 75 من "طالبان" في عملية أمنية بأفغانستان

2017-06-18 16:15:41
أ ش أ

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، مقتل 75 مسلحًا على الأقل من عناصر حركة طالبان في العملية الأمنية الجارية في إقليم هلمند على مدار 6 أيام.
ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية عن المسؤولين تأكيدهم إصابة 36 آخرين في العملية الأمنية.

ولفت المسؤولون إلى وجود قيادات من حركة طالبان ضمن القتلى، مشيرين إلى استمرار العملية، واندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية والمسلحين التابعين للحركة.

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