يلتقي مساء اليوم، الأحد، في تمام الخامسة عصرا، منتخبا البرتغال والمكسيك علي ملعب كازان أرينا بمدينة كازان الروسية في افتتاح منافساتهما في بطولة كأس العالم للقارات.

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