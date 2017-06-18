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بث مباشر.. البرتغال في مواجهة المكسيك بكأس القارات 2017
مباراة البرتغال - منتخب البرتغال

بث مباشر.. البرتغال في مواجهة المكسيك بكأس القارات 2017

2017-06-18 16:19:37

يلتقي مساء اليوم، الأحد، في تمام الخامسة عصرا، منتخبا البرتغال والمكسيك علي ملعب كازان أرينا بمدينة كازان الروسية في افتتاح منافساتهما في بطولة كأس العالم للقارات.

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