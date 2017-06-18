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"الإعلام الفلسطينية": العدوان على "الأقصى" عربدة وإرهاب
أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

"الإعلام الفلسطينية": العدوان على "الأقصى" عربدة وإرهاب

2017-06-18 16:21:32
أ ش أ

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، اعتداء الاحتلال الإسرائيلي، على المسجد الأقصى المبارك، وتحطيم أبواب الجامع القبلي فيه، واعتقال معتكفين، استمرارا للعربدة وإرهاب الدولة، الذي يأتي بالتزامن مع نوايا نتنياهو إعلان باب العمود منطقة عسكرية مغلقة.
ودعت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الأحد - الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس، إلى التحرك العاجل على الصعيد الدولي لحماية المسجد وسائر المقدسات، والضغط على دولة الاحتلال لرفع يدها عنها، وضمان عدم التمادي في استهدافها.
وأكدت أن الإرهاب الإسرائيلي المتواصل في “الأقصى” ومواصلة العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية ينبغي أن يدفع مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للتحرك قبل فوات الأوان، وإلزام إسرائيل بالانصياع للقانون والقرارات الدولية.
وحيت المؤسسات الصحفية المقدسية، التي تنقل صوت القدس ووجع أهلها وقهرهم، وحثت وسائل الإعلام على عدم استخدام مصطلح (منطقة معقمة) بشأن مخططات إسرائيل بباب العمود؛ لما تحمله من عنصرية سوداء، وتحريف لحقيقة أن الاحتلال هو السرطان الذي يجب استئصاله منذ 50 عامًا.

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