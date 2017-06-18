أعلنت السلطات البرتغالية اليوم الأحد، حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذين لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات التي تجتاح وسط البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 62 شخصا ، فيما أصيب العشرات جراء الحرائق المنتشرة بمنطقة “بيدروجاو جراندي”.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا قد قال - في وقت سابق من اليوم - إن حرائق الغابات تعد أسوأ مأساة تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة .