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شاهد.. فيفي عبده في المدينة المنورة
فيفي عبده---فنانة

شاهد.. فيفي عبده في المدينة المنورة

2017-06-18 16:21:58

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورتها بالحجاب من المدينة المنورة، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وغرّدت فيفي، تعليقا على الصورة: “من المدينة المنورة، العشرة الأخيرة، ربنا يجمعنا دائما، مدد يا رسول الله بحبك أوي”.

فيفي عبده

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