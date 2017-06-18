نشرت الفنانة فيفي عبده، صورتها بالحجاب من المدينة المنورة، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وغرّدت فيفي، تعليقا على الصورة: “من المدينة المنورة، العشرة الأخيرة، ربنا يجمعنا دائما، مدد يا رسول الله بحبك أوي”.