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القبض علي 5 طلاب تخصصوا في سرقة أجهزة الحاسب الآلى من مدارس الإسكندرية
متهم مجرم كلبشات لص قاتل

القبض علي 5 طلاب تخصصوا في سرقة أجهزة الحاسب الآلى من مدارس الإسكندرية

2017-06-18 15:56:14
أ ش أ

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من القبض على 5 طلاب لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات أجهزة الحاسب الآلي من داخل المدارس ليلاً.
وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة تفيد بقيام كل من “م.أ.م”، و”أ.م.م”، و”ر.ف.ع”، و”أ..أ.ع”، و”م.ح.أ” 17 عاما، جميعهم طلاب، مقيمون بمنطقة الهانوفيل بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات أجهزة الحاسب الآلي من المدارس ليلاً.
وتم ضبط الطلاب الخمسة، واعترفوا في التحقيقات بارتكاب 4 حوادث سرقة أجهزة حاسب آلي من داخل المدارس بدائرة قسم شرطة الدخيلة.. وتم ضبط المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.

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