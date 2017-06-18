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5 أيام وينتهي أحمد عز من تصوير "الخلية"
أحمد عز

5 أيام وينتهي أحمد عز من تصوير "الخلية"

2017-06-18 15:57:02
وكالات

بعد أن أنهى النجم أحمد عز تصوير مجموعة كبيرة من مشاهده في فيلم “الخلية” الذي يضم عددا من مشاهدة الأكشن، يتبقى لأحمد عز 5 أيام تصوير فقط وينتهي من تصوير مشاهده في الفيلم بالكامل، لكي يتفرغ بعدها لمتابعة عمليات المونتاج والمكساج الخاصة به.
مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام تداولت مؤخرا أنباء تفيد بأن أحمد عز قرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر، لكن النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط علمت أن الفيلم سيطرح في موسم عيد الأضحى مثلما أتفق أحمد عز مع طارق العريان مخرج الفيلم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
يناقش فيلم “الخلية” قضية تتعلق بالإرهاب الذى راح ضحيته العديد من أبناء مصر طوال الفترة الماضية، من خلال ضابط فى العمليات الخاصة يلاحق جماعات إرهابية.
يشارك فى بطولة الفيلم كل من أمينة خليل، وأحمد صفوت، وعائشة بن أحمد، وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وهو ثانى تعاون بين الجهينى والعريان بعد فيلم “ولاد رزق”.

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