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عودة 278 مصريًا ووصول 50 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
منفذ السلوم البرى معبر السلوم البرى

عودة 278 مصريًا ووصول 50 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

2017-06-18 15:53:56
أ ش أ

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 278 مصريًا ووصول 50 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مدير الأمن - في تصريح اليوم الأحد - إن المنفذ استقبل 278 مصريًا بينهم 184 وصولا شرعيا و94 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 442 بينهم 187 مصريًا و255 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من و إلى ليبيا.
وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة شاحنة واحدة فقط محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، وإنهاء إجراءات وصول 50 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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