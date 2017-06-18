عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم 48 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و469 ألف طن.

وأشارت الإحصائيات الملاحية لهيئة القناة - فى بيان اليوم الأحد - عبور 23 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و988 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية (ماجليبي ميرسك) القادمة من بريطانيا في طريقها للبحر الأحمر ومنه إلى ماليزيا بحمولة بلغت 203 آلاف طن.

وضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونا و481 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية (ماريبو ميرسك) القادمة من ماليزيا في طريقها إلى البحر المتوسط ومنه إلى هولندا بحمولة بلغت 203 آلاف طن.