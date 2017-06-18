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إسعاد يونس تحرر محضرا ضد شركة إنتاج بكرداسة
إسعاد يونس

إسعاد يونس تحرر محضرا ضد شركة إنتاج بكرداسة

2017-06-18 15:48:26

حررت الفنانة إسعاد يونس محضرا رسميا بمركز شرطة كرداسة، ضد شركة إنتاج لتضررها من الشركة، لعدم التزامها بالعقد الخاص بينهما بتصوير عمل تليفزيونى.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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