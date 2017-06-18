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الجيش اللبناني: زورق حربي تابع لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية
زورق حربي اسرائيلي

الجيش اللبناني: زورق حربي تابع لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية

2017-06-18 15:43:01
أ ش أ

أكد الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 260 مترا ولمدة 4 دقائق.
وأوضح الجيش -في بيان اليوم الأحد- أنه ستتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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