أكد الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 260 مترا ولمدة 4 دقائق.

وأوضح الجيش -في بيان اليوم الأحد- أنه ستتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.