عبر الناقد الفني طارق الشناوي عن سعادته بالمستوى الفني لمسلسل “الزيبق” الذي يلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز، والمقرر تقديمه على جزئين، يعرض الثاني منه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

طارق الشناوي قال- في تصريح للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط: “الزيبق” عمل شعبي متميز، يسير بخطى جيدة وثابتة حتى الآن، ويناقش قضية هامة تمس كل مواطن مصري وعربي وهي فكرة الكراهية لإسرائيل التي تترك أثرا بالغا لدى المشاهد.

وأضاف: كريم عبد العزيز أثبت حتى الآن أنه فنان مميز، صاحب أسلوب مختلف، يحاول من خلاله أن يتجاوز الفوز ورد الفعل الذي حققه من قبل مسلسل “رأفت الهجان”، وأعتقد أن هذا العمل الهام والمميز لن يمر مرور الكرام.

ولفت إلى أنه يتمنى ألا يقع صناع المسلسل في أي أخطاء وأن يسيروا على الطريق الصحيح، وأن يظهروا العدو بقوته، لكي يقتنع المشاهد بأحداث المسلسل.

على جانب آخر أشاد الناقد الفني بمستوى مسلسل “هذا المساء” الذي يخرجه تامر محسن، وأكد أنه استطاع من خلاله أن يقدم العلاقات الاجتماعية بإبداع غير تقليدي، يحسب له ويضاف لمشواره الفني.

مسلسل الزيبق مأخوذ عن ملفات المخابرات العامة المصرية، تأليف وائل عبد الله وحوار وليد يوسف وإخراج وائل عبد الله، ويشارك في بطولته كل من طلعت زكريا، محمد شاهين، شريف منير، سهر الصايغ، كارمن لبس، وإلهام عبد البديع.