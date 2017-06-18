شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، اليوم الأحد ، وضع حجر الأساس لمشروع إسكان العاملين بالهيئة بمنطقة الرسوة بمدينة بورفؤاد على مساحة 70 ألف متر مربع.

وقال مميش - في كلمة خلال الاحتفال بوضع حجر الأساس- ، إنه يقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه تنفيذ المشروع السكني للعاملين بهيئة قناة السويس انطلاقًا من تأكيده الراسخ بأهمية توفير بيئة اجتماعية ملائمة لكافة العاملين بهدف تحفيزهم على التفاني في العمل والحفاظ على المكانة الرائدة لقناة السويس باعتبارها القناة الأم في العالم.

وأضاف أن المدينة السكنية الجديدة للعاملين تضم 24 عمارة على مساحة 70 ألف متر مربع بإجمالي 960 وحدة ..مؤكدا أن المشروع ثمرة التواصل المستمرمع نقابات العاملين بالهيئة للتعرف على احتياجاتهم عن كثب وتلبيتها..معربا عن ثقته التامة في كفاءة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة اللواء كامل الوزير في إنهاء تنفيذ المشروع قبيل الموعد المحدد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للعاملين بقناة السويس.

وأكد مميش أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة مشروعات تنموية قومية ستحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتجاري عالمي وأنه من المخطط الانتهاء من تطوير الموانئ في مواعيدها المحددة وفي مقدمتها ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة واللذان سيحولان مصر إلى مركز لوجيستي عالمي بالمنطقة.

من جانبه أشاد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بالنموذج الناجح الذي تنتهجه قناة السويس في تبني مشروعات تنموية وخدمية بمنطقة القناة مثل مشروع إسكان العاملين الذي سيكون مجتمع عمراني لائق يستفيد منه أبناء المحافظة من العاملين بالهيئة ..معربا عن تقديره الشديد للفريق مميش الذي لا يدخر جهداً لدعم جهود التنمية في المنطقة.

وأوضح المحافظ أن مخطط المدينة يتضمن إنشاء الوحدات السكنية وفقا لنموذجين يشتمل النموذج الأول على إنشاء 16 عمارة بإجمالي 736 وحدة سكنية على أن تكون المساحة المتوسطة للوحدة 125مترا مربعا فيما يتضمن النموذج الثاني إنشاء 8 عمارات بإجمالي 224 وحدة سكنية وتصل فيها المساحة المتوسطة للوحدة 155متر مربع..مشيرا إلى أن المخطط يراعى توفير أماكن مخصصة لانتظار السيارات وووجود مسطحات خضراء.

فيما وعد اللواء كامل الوزير بتنفيذ المشروع خلال عام واحد ..مشيرا إلى أن مصر أول دولة في العالم تقوم بإنشاء 4 محطات تحلية لمياه البحر تبلغ طاقة الواحدة منها 150 ألف متر مكعب في اليوم بثلاث محطات، بالإضافة إلى 164 ألف متر مكعب في المحطة الرابعة.

وقال إنه تم إنشاء المحطات في شرق بورسعيد والعالمين الجديدة والجلالة ، بجانب محطة العين السخنة التي تعد أكبر طاقة إنتاجية في اليوم وأنه يتم الآن إنشاء أكبر محطات معالجة مياه الصرف حتى تصبح صالحة لاستخدامها في الأراضي الزراعية، ومنها سيكون صالح للإستخدام الآدمي.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من أرصفة شرق بورسعيد خلال شهر أكتوبر القادم بطول 5 كيلومترات وأي مشغل يطلب استغلال الأرصفة سنتعاقد على حسب قدرته التشغيلية..مشيرا إلى أنه جاري تجهيز 20 مليون كيلو متر مربع من المدينة الصناعية والتي تقام على مساحة 40 مليون متر مربع، كبنية تحتية استعداداً لتجهيزها كبنية أساسية على أن يكون 12 مليونا منهم جاهزين للتنمية الصناعية خلال شهر ديسمبر القادم.

وعقب الاحتفال بوضع حجر الأساس، توجه الفريق مهاب مميش واللواء عادل الغضبان إلى ترسانة بورسعيد البحرية لرفع العلم المصري على ونشين عائمين بقدرة 2500 طن لكل منهما إيذانا ببدء تشغيلهما.

وأعلن مميش عن بدء بناء قاطرتين طراز ” مصاحب 5 “، و”مصاحب 6 “، ضمن 4 قاطرات سيتم بناؤها بالإمكانيات الذاتية للترسانة وبسواعد رجالها لتنضم لأسطول قاطرات الهيئة..قائلا إن الهيئة تكثف جهودها لتطوير أسطول القاطرات والوحدات البحرية المعاونة للارتقاء بمستوى الخدمات البحرية وتعزيز التصنيف العالمي لقناة السويس فضلا عن مواكبة احتياجات مشروعات تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيدا بالخبرات المتراكمة التي تتمتع بها ترسانات قناة السويس في مجال إصلاح وبناء الوحدات البحرية بفضل ما تمتلكه من مقومات عديدة أهمها توافر التكنولوجيا المتطورة والكوادر الفنية عالية التدريب.