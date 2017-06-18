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بعد انتهاء تصوير «لأعلي سعر».. نيللي كريم: هعيش الحياة قبل ما تخلص
نيللي كريم

بعد انتهاء تصوير «لأعلي سعر».. نيللي كريم: هعيش الحياة قبل ما تخلص

2017-06-18 15:39:27

بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “لأعلى سعر”، حرصت الفنانة نيللي كريم على كتابة رسالة خاصة لجمهورها تدعو للتفاؤل والامل.

ونشرت “نيللي” صورة جديدة لها وهي مبتسمة، وعلقت عليها عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلة: “ارقص قبل ما الرقص يخلص وعيش الحياة قبل ما تخلص”.

يذكر أن مسلسل “لأعلى سعر”، من بطولة نيللي كريم وأحمد فهمي وزينة وبشرى ونبيل الحلفاوي، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج محمد جمال العدل.

نيللي كريم

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