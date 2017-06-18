أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمرعن إدانتها بقوة للهجوم الذي وقع أمس السبت مستهدفا قافلة إنسانية على أطراف دمشق بسوريا ، مما أسفر عن جرح أحد أفراد الهلال الأحمر العربي السوري .

وقالت اللجنة الدولية - في بيان لها في جنيف اليوم الأحد - إن القافلة المكونة من 37 شاحنة كانت تتبع كلا من اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري والأمم المتحدة ، وكانت في طريقها لإيصال مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات يومية إلى 11 ألف شخص في شرق حرستا ، وأضافت إنه مع اقتراب القافلة من البلدة في حوالي الساعة السابعة مساء وقع إطلاق نار أُصيب على إثره فرد تابع للهلال الأحمر العربي السورية إصابة بالغة ، وشددت اللجنة الدولية على أنها تذكر جميع الأطراف في سوريا بالتزاماتها بحماية العاملين في المجال الإنساني واحترامهم ، وكذلك باحترام شارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقال الصليب الأحمر إن سكان شرق حرستا لم يحصلوا على أية مساعدات إنسانية منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وأنه لا بد من تجديد الضمانات الأمنية لكي يتسنى المضيّ قدما في تقديم هذه المساعدات المخطط لها ، وأكدت اللجنة الدولية أنها تظل ملتزمة بالاستجابة لاحتياجات السكان في شرق حرستا وفي غيرها من مناطق سوريا .