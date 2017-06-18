يستضيف مسرح “الغد” بالعجوزة بعد غد “الثلاثاء” آخر ليلة عرض لمسرحية “ورد وياسمين”، التي قدمت ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح في شهر رمضان.

“ورد وياسمين” أول تجربة مسرحية فريدة من نوعها تقدم على المسرح المصري، ويشارك فيها فنانون من ذوي الإحتياجات والقدرات الخاصة، ويتحدث العرض عن معوقات الحياة التي يعاني منها ذوي القدرات الخاصة من عدم وجود فرص عمل مناسبة لهم، إضافة إلى عدد من المشكلات التي يطرحها في محاولة لإيجاد حلول لها، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

العرض تأليف وأشعار أيمن النمر، وإيهاب حمدي، وإخراج شريف فتحي، استعراضات سيد فاروق، ديكور أحمد عبد العزيز، ومن إنتاج فرقة مسرح الشباب.