"هجرس": مصر حققت قفزات في تمكين ذوي الإعاقة سياسيا2017-06-18 15:31:02
أكدت الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة، أن مصر حققت قفزات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيا على مستوى تمثيلهم لشريحتهم ولجموع الشعب المصري في الحياة السياسية، وعلى مستوى زيادة إقبالهم على ممارسة حقوقهم السياسية كناخبين.
وأوضحت هبة هجرس - خلال مشاركتها في فعالية حول المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة نظمتها وفود دول المغرب العربى ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أن الأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا بقوة في فعاليات ثورتين كبيرتين في مصر، ثورة 25 يناير وثورة 30يونيو، وعقب ثورة 25 يناير وقف جموع الأشخاص ذوي الإعاقة وتتوسطهم المرأة ليطالبوا بإنشاء أول مجلس لرعاية حقوقهم ، وتحقق لهم ذلك في العام 2012 بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.
وأضافت أنهم شاركوا بممثل لهم في صياغة دستور مصر 2014 ، وكان لهم حضور واضح في جميع الاستحقاقات النيابية التي أجريت في مصر في السنوات الماضية ، لافتة إلى أنه مؤخرا ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية أصبح للأشخاص ذوي الإعاقة 8 نواب يمثلونهم داخل مجلس النواب المصري ، وزاد على ذلك أن قام رئيس الجمهورية بتعيين نائب تاسع من ذوي الإعاقة ، والنواب التسعة كان لهم حضور واضح في القضايا الأهم التي ناقشها برلمان مصر خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة دعم وشجع مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحياة السياسية كناخبة وكمنتخبة ، وأن المجلس يعد خطة لدعم ترشيح فتيات وسيدات من ذوات الإعاقة في انتخابات المحليات المزمع إجرائها في مصر قريبا.
يذكر أن النائبة الدكتورة هبة هجرس تشارك ممثلة للمجلس القومي للمرأة في فعاليات ضمن الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعقد بمقر المنظمة بنيويورك والتي تقام هذا العام تحت عنوان ” العقد الثاني من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ الاتفاقية ومشاركتهم الكاملة فيها “.
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