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سفير السعودية بالقاهرة يقيم مأدبة إفطار لـ"مصطفي الفقي" بمناسبة تعيينه رئيسا لمكتبة اسكندرية
مصطفى الفقي

سفير السعودية بالقاهرة يقيم مأدبة إفطار لـ"مصطفي الفقي" بمناسبة تعيينه رئيسا لمكتبة اسكندرية

2017-06-18 15:33:48
خاص: محيط


أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، مأدبة إفطار في منزله، تكريماً للدكتور/ مصطفى الفقي بمناسبة تعيينه رئيساً لمكتبة الإسكندرية.
حضر التكريم، لفيف من كبار الإعلاميين والمثقفين والمفكرين المصريين.

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