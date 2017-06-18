طرحت وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه ، بمتوسط عائد 244ر20%، فيما بلغ أعلى عائد 312ر20%، وسجل أقل عائد 799ر19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 35ر20%، في حين سجل أقصى عائد 43ر20%، وأقل عائد 149ر20%.