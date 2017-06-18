 Moheet on google
الأحد 18 يونيو 2017 03:40 مساءً
روابط سريعة
"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 2 .12 مليار جنيه
وزارة المالية

"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 2 .12 مليار جنيه

2017-06-18 15:24:48
خاص: محيط

طرحت وزارة المالية اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر12 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر6 مليار جنيه ، بمتوسط عائد 244ر20%، فيما بلغ أعلى عائد 312ر20%، وسجل أقل عائد 799ر19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه، بمتوسط عائد 35ر20%، في حين سجل أقصى عائد 43ر20%، وأقل عائد 149ر20%.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3