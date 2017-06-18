غدا.. "النقل" تتعاقد على 100 جرّار للقطارات لنقل الركاب2017-06-18 15:22:01
قال وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، إنه سيتم غدا بمقر وزارة الاستثمار توقيع اتفاقية قرض بقيمة 290 مليون يورو مع بنك التعمير والتنمية الأوروبي ، للتعاقد على 100 جرّار لقطارات لنقل الركاب.
وأضاف وزير النقل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الوزارة تستهدف تطوير منظومة النقل بشكل عام ، خاصة ما يتعلق بالسكك الحديدية ومنظومة نقل الركاب والبضائع والموانيء .. مشيرا إلى أنه يتم تحديث البنية الأساسية ومنظومة الإشارات والمزلقانات ، حيث تم تطوير 193 مزلقانا خلال 10 سنوات، إضافة إلى تطوير 33 مزلقانا خلال 3 شهور فقط.
كما أشار إلى أن الجرارات الجديدة ستساهم في تطوير منظومة نقل الركاب ، وذلك لتلافي المعاناة من ضعف قوة الجرارات ، حيث تبلغ قوة الجرارات الجديدة 4 آلاف حصان .. موضحا أنه سيتم أيضا إعادة تأهيل وإحياء 81 جرّارا تم استيرادها منذ سنوات ، وسيتم عمل الصيانات اللازمة لهم ضمن التعاقد الجديد ، حيث يستمر العقد لمدة 15 سنة.
وأضاف وزير النقل أن الاتفاقية سترفع مستوى النقل إلى 25 مليون طن ، وتأتي في إطار الشراكة بين مصر وأمريكا، مشيرا إلى أن منظومة السكك الحديدية تحتاج لمناطق لوجستية في 6 أكتوبر والأخرى بالعاشر من رمضان لتحسين المنظومة الخاصة بنقل البضائع.
وحول الاستعدادات للعيد قال وزير النقل إنه من حق كل مواطن شراء 4 تذاكر بالرقم القومي لتلافي أي سلبيات، ولدعم الخدمات لكافة المواطنين خاصة أهالينا في الصعيد .. لافتا إلى أنه تم تخصيص 6 عربات إضافية لنقل المواطنين لذويهم بالمحافظات في العيد، منوها إلى أن المترو في العيد سيستمر العمل به حتي الساعة 2 صباحا.
وأوضح وزير النقل أن الوزارة تطورت على مدار 10 سنوات ، حيث تم تطوير 193 مزلقانا و 33 مزلقانا في 3 أشهر.. موضحا أن اجتماع اليوم ناقش تفاصيل الاتفاقية الخاصة بالجرارات مع شركة جنرال إليكتريك الخاصة بتوفير 100 جرار ، لافتا إلى أن هذا البروتوكول خاص بالجرارات بقوة 4000 حصان والتي تختص بنقل البضائع بقيمة 272 مليون دولار، كما أن باقي التعاقد سيشمل عقد الصيانة لـ 81 جرارا ، ليصبح إجمالي البروتوكول بشقيه التوريد والصيانة 575 مليون دولار.
وحول لقاءه سفير النمسا قال وزير النقل إن اللقاء كان بإيعاز من رئيس الوزراء، من أجل الاتفاق مع الشركة العالمية بلاسر النمساوية لبناء وتغيير القضبان تجنبا لحوادث القطارات، منوها إلى أن الهدف هو العمل على رفع كفاءة منظومة نقل البضائع بالسكك الحديد ، حيث أن نقل البضائع يحقق مكاسب للهيئة.. مشيرا إلى أنه الوصول إلى 4 ملايين وربع طن لنقل البضائع حقق دخلا للهيئة بلغ 300 مليون جنيه ، ويمكن استرداد ثمن الجرارات الجديدة وتكلفة الصيانة خلال الـ 8 سنوات .
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