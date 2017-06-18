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سفير مصر بلبنان: التوصل إلى قانون جديد للانتخابات اسعد اللبنانيين
السفير نزيه النجاري

سفير مصر بلبنان: التوصل إلى قانون جديد للانتخابات اسعد اللبنانيين

2017-06-18 15:19:08
أ ش أ

هنأ السفير نزيه النجاري سفير مصر فى بيروت لبنان والشعب اللبنانى بنجاحات العهد الرئاسي وآخرها التوصل إلى قانون للانتخابات النيابية ستجري على أساسه الانتخابات البرلمانية اللبنانية القادمة.

وأشار فى تصريح خاص لمديرة مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لبنان اليوم إلى الجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب والحكومة وكافة المرجعيات والقيادات السياسية اللبنانية وصولا إلى هذه النتيجة التي أسعدت اللبنانيين وكل من يهمه مصلحة لبنان.

وأضاف أنه يجب على المجتمع اللبناني التعامل مع كافة المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية على النحو الذي يحفظ هذا البلد المتنوع من تداعيات الوضع الإقليمي المتدهور وأن يظل دائماً يحقق كل تقدم يمنحه الاستقرار والرفاهية مستنداً إلى عمل وجهد مميز لمؤسسات الدولة.

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