حرص الفنان أحمد السقا على توجيه تساؤل لصديقه الفنان أحمد فهمي، من خلال هاشتاج “askfahmy”، الذي أطلقه “فهمي” عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”.

وكتب “السقا”، عبر صفحته الشخصية على موقع “تويتر”، “أخويا الصغير هيقف في ضهري ولا لأ؟”، وهي الجملة الشهيرة التي ذكرها “فهمي” أثناء استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، خلال روايته لأحد مواقفه مع الفنان أحمد السقا.

يذكر أن الفنان أحمد السقا”، يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “الحصان الأسود”، ويشاركه في البطولة كل من شيري عادل وياسمين صبري وأحمد صيام وأحمد العوضي وأميرة العايدي، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد خالد موسى.