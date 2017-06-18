أجرى المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بعماد وحيد، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق الكرة في المغرب، للاطمئنان على أحوال الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي المقرر لها الحادية عشرة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت المغرب، الواحدة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستفسر «طاهر» من «وحيد» على إقامة البعثة في المغرب، ومدى الراحة المتوفرة للجهاز الفني واللاعبين سواء في التنقل أو ملاعب التدريب، حيث أكد «وحيد» لرئيس الأهلي أن الفريق استُقبِل بشكل جيد في المغرب، وحرص مسئولو السفارة المصرية على توفير كل سبل الراحة للأهلي.

وطلب رئيس الأهلي من عماد وحيد نقل تحياته إلى الجهاز الفني واللاعبين، وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة؛ لحسم التأهل إلى دور الثمانية من البطولة ومواصلة المشوار الناجح للفريق في البطولة لتحقيق اللقب.

وشدد طاهر لرئيس البعثة على ثقته الكبيرة في قدرة الجهاز الفني ولاعبي الأهلي في تحقيق الفوز بالمباراة، خصوصا أن الأهلي يملك الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرات الإفريقية.