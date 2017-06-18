أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل حول فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها، وذلك بمساجد الجمهورية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الدين الإسلامى يحث على العطاء والبذل والانفاق فى كل مجالات الخير، ويرفض البخل والإمساك، مشيرة إلي أن من مصادر الخير أداء الزكاة كعبادة مالية تنشر المحبة وتحقق التكافل الاجتماعى والتعاون بين كل أفراد المجتمع، كما أن الصدقة مطهرة للنفس.

وأكدت أن أداء الصدقات والزكاة يرفع النقم والأمراض وينمى المال وينشر التراحم بين الناس، مشددة علي جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلي 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.