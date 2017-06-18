أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد أن نادي أهلي جدة يتجه للاستغناء عن لاعبه المصري الدولي محمد عبد الشافي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت المواطن السعودية أن إدارة أهلي جدة قررت الاستغناء عن عبد الشافي من أجل إفساح مكان في قائمة الفريق للتعاقد مع لاعب أجنبي محترف جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر محلي بديلا لعبد الشافي من بين الثنائي حسن قادش لاعب الاتفاق وعبد الرحمن العبيد لاعب القادسية.