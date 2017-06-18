أمر المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية بندب خبراء تحقيق الأدلة الجنائية والمفرقعات، لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، لموقع حادث استهداف سيارة أمن مركزي كانت تقل مجموعة من ضباط ومجندي الأمن المركزي بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين، بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون على جانب الطريق.

كما توجه محققو النيابة العامة للاستماع إلى أقوال ضابط شرطة أصيب جراء الحادث، بعد أن تم إخطار النيابة باستقرار حالة الضابط عقب إجرائه لعملية جراحية.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه أثناء قيام السيارة بتوزيع الخدمات الأمنية باتجاه مدينة نصر وطريق الأوتوستراد، وأثناء العودة وقع انفجار لعبوة ناسفة أسفل الكوبري الدائري، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة كان يجلس في منتصف كابينة السيارة التي كانت تقل 10 مجندين، وكان يجلس إلى يمينه النقيب أحمد إبراهيم عبد النبي (الضابط المصاب).

وانتقل فريق محققي النيابة إلى موقع الحادث وقاموا بإجراء المعاينات اللازمة، وسماع شهود الواقعة للوقوف على كيفية حدوثها، ومناظرة جثمان الضابط القتيل جراء الانفجار.