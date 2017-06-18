"الغرف التجارية" تؤكد ضرورة السعي لتحسين المناخ الأعمال لجذب الاستثمارات2017-06-18 14:55:05
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ضرورة السعي لتحسين مناخ الأعمال في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخول، خاصة وأننا نمتلك ميزات نسبية كبيرة تجعلنا قادرين على جذب الاستثمارات المتنوعة، مشددا على حرص مصر على احترام كافة الاتفاقيات الدولية.
وقال الوكيل - خلال لقائة اليوم الأحد بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية - “إنه تم الاتفاق مع محافظ الإسكندرية محمد سلطان على تخصيص قطعة أرض مساحتها تصل إلى نحو 200 فدان، لإقامة منطقة لوجستية وبورصة سلعية، تساهم في النهوض بمعدلات وحجم التبادل التجاري وتوفير السلع المتنوعة للمستهلكين بأسعار مناسبة”.
وحول قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، أوضح الوكيل أن الاتحاد قدم تصوره بشأن القانون وتم أخد ملاحظاته التي طرحها، وأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اتفق على تقديم مقترحاته خلال الأسبوعين القادمين بشأن اللائحة التنفيذية، متوقعا الإنتهاء منه خلال الشهر المقبل.
وحول خطة الاتحاد في المرحلة المقبل، أشار الوكيل إلي أنه سيتم التركيز على التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاح إلى رؤية وتدريب وتمويل وإنشاء مراكز لوجستية في محافظات الإسكندرية والبحيرة والقليوبية والشرقية، وبين سوهاج وأسيوط، فضلا عن أن الاتحاد سيعقد المؤتمر السنوي الثالث له خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأضاف أنه جاري التنسيق حاليا لتنظيم احتفالية خلال الربع الأخير من العام الجاري للاحتفال بمرور 95 عاما على إنشاء غرفة الإسكندرية التجارية، و75 عاما على إنشاء جامعة الإسكندرية، منوها نن الاحتفالية ستكون على مستوى دولي لدعم السياحة والاستثمار في الاسكندرية.
ومن ناحية أخري، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن ما يقوم به النظام القطري من سياسات داعمه للإرهاب وإصرارها على التدخل في الشئون الداخلية للدول يخالف الأعراف والقوانين الدولية، موضحا ان الخلاف مع النظام الحاكم وليس مع الشعب القطري.
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