طالب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الرحيل بصورة نهائية عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نقلًا عن “لاجزيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن فيراتي وجه من إيبيزا الإسبانية، رسالة لناصر الخليفي، رئيس نادي العاصمة الفرنسية، قال فيها: “لن أعود لباريس سان جيرمان”.

وقدّم برشلونة عرضًا بقيمة 100 مليون يورو لضم فيراتي، بالإضافة إلى راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو، وهو ما يتجاوز راتبه في باريس سان جيرمان بحوالي 4 ملايين يورو.

وكان ناصر الخليفي، ردّ على عرض برشلونة بقوله: “فيراتي ليس للبيع”، وأنه لا يهتم إنّ كان فيراتي زار برشلونة في العطلة من عدمه.

يُذكر أن فيراتي انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو.

وفي ظل اهتمام عدة أندية كبيرة به، قام باريس سان جيرمان بتمديد عقد فيراتي، حيث ينتهي عقده الحالي في 2021.