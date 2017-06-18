وقع الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بروتوكول تعاون مع شركة كورالياريف لإعادة تأهيل واستزراع الشعاب المرجانية وتنمية البيئة البحرية.

ويهدف البروتوكول إلى إعادة تأهيل الشعاب المرجانية على أسس علمية سليمة، بالإضافة إلى استزراع تلك الشعاب وتنميتها بأقل التكاليف وبأسعار منافسة للسوق المحلية.

وأشار القاضي -في تصريح اليوم الأحد- إلى أن المخرجات العلمية والبحثية للبروتوكول سوف تساهم في زيادة الثروة السمكية، وترويج السياحة البحرية، ونشر الوعي البيئي، وتأسيس الأجيال الواعية بأهمية الحفاظ على البيئة مما ينعكس على مصلحة الوطن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحرص على حماية البيئة البحرية وتنميتها بأحدث الطرق العلمية الصديقة للبيئة والحفاظ عليها وتنمية الوعي الاجتماعي على جميع المستويات.

يشار إلى أن شركة كورالياريف هي إحدى الشركات العاملة في مجال تطوير الأساليب العلمية والتقنية والفنية في مجال إعادة تأهيل واستزراع الشعاب المرجانية وتنمية الثروة السمكية، وكذلك تطبيقات تخص مجالات السياحة البحرية وغيرها.