تأهل باولو مالديني، أسطورة ميلان الإيطالي، إلى بطولة “ATP Milan Challenger” للتنس بعد مشاركته مع ستيفانو لاندوني، ليتحول من لاعب محترف.

ولعب صاحب الـ 48 عامًا أكثر من 600 مباراة بقميص فريقه السابق، وفاز بالعديد من البطولات أبرزها 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعلن اعتزاله في 2009.

وقال لاندونيو في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “مالديني يلعب بصورة جيدة، سبق ولعبنا سويًا في العديد من المباريات الخيرية، وتعد هذه البطولة هي الأولى بين بطولات المحترفين”.

وتابع: “أسطورة ميلان بدأ متأخرًا ممارسة رياضة التنس، لذلك عانى في كثير من الأوقات مع بعض تقنيات اللعبة، إلا أنّه أصبح الآن أفضل بكثير، لأنه يمتلك رغبة كبيرة في التعلم”.