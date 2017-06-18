اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي التقرير المقدم من الدكتور بغدادي إمام مدير عام التعاون الدولي بشأن اللجنة الفنية المشكلة لفحص المشروعات البحثية المقدمة من الجامعات المصرية في مجالي الزراعة والطب البيطري، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة بصورة مستدامة، وتحسين سلالات الحيوانات لزيادة الإنتاج الحيواني، وتطوير التجمعات الإنتاجية لصغار المزارعين في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني.

وشمل التقرير دعم الإرشاد الزراعي وتطوير الحاصلات الزراعية القابلة للتصدير، ودعم القدرة التنافسية للزراعة المصرية في الأسواق الدولية، ووسائل مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية، ومراعاة البعد البيئي والصحي.

وتضمن التقرير توفير الدعم المالي اللازم من خلال اتفاقية موقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى 200 ألف جنيه، علما بأنه يمكن للجامعات التقدم باحتياجات كلياتها من الأجهزة المعملية من خلال الوزارة، وذلك لدراسة مدى إمكانية تمويلها، وسيتم اتخاذ قرار الشراء بشأن الأجهزة المعملية في مجالي الزراعة والطب البيطري في ضوء المعايير التي ستضعها اللجنة للجامعات.