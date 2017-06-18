صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه تم الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع قانون التأمينات الموحد، وإرسالة إلى وزارة المالية لمراجعته مع وفد من البنك الدولي.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن، ورابطة الفرنسيين في مصر، وشركة توتال إيجيبت، ومحافظة أسيوط،اليوم الأحد، للتعاون في حفر بئر مياه في محافظة أسيوط بمنطقة البداري قرية منشأة البداري، بحضور أندرية باران السفير الفرنسي في القاهرة، وريجين براتو رئيس رابطة الفرنسيين، وجون باسكال كليمونسوا رئيس شركة “توتال إيجيبت”.

وأضافت والي، أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، منوهة إلى أنه سيتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات يكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

في إطار آخر، قالت والي إنه سيتم، غدا الاثنين، مناقشة الزيادة المخصصة لأصحاب المعاشات بمجلس النواب، بحضور وزيري التضامن والمالية عمرو الجارحي.