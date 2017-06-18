قال مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، إن قانون الانتخابات النيابية الجديد ليس هو القانون الأمثل، ولكن يجب أن يأخذ مساره إلى التطبيق حتى يجد الشعب اللبماني أمامه خلال الأشهر المقبلة، مجلسا نيابيا يختارون أعضاءه، لما فيه مصلحة لبنان، ومصلحة اللبنانيين، مضيفا نحن مع توافق القوى السياسية التي تشكل النسيج السياسي في لبنان للوصول إلى هذا القانون الجديد.

وأضاف المفتي دريان، في تصريح اليوم الأحد، “نحن دائما كنا وما زلنا وسنبقى متمسكين بعروبتنا ومن دعاة الوحدة العربية وأسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يعيد الوحدة إلى العرب جميعا لأن العرب بوحدتهم أمامهم الكثير من التحديات التي ينبغي عليهم أن يواجهوها متفقين ومتضامنين ومتآلفين.