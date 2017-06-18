في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرات الهادفة لتنمية مهارات القوى العاملة في مصر، اختارت شركة سيمنس أربعة طلاب مصريين لينضموا إلى برنامج الدراسة والتدريب العملي الذي يعقد في عدد من المواقع الإنتاجية للشركة في ألمانيا.

ومع بداية العام التدريبي الجديد في أغسطس 2017، سيبدأ الطلاب المصريون رحلتهم التعليمية في برلين ليعودوا مرة أخرى لمصر بعد تخرجهم.

وتعتمد برامج سيمنس التدريبية على نظام التعليم الألماني المزدوج، الذي يقوم على التعليم النظري والتدريب المهني معا، حيث يستمر البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة سنوات ونصف، وبمجرد وصول المشتركين للعاصمة برلين سيتم تدريبهم على وظائف فعلية في مجال إلكترونيات الهندسة الصناعية أو ما يعرف باسم هندسة الميكاترونيكس، وهو برنامج فريد من نوعه ويجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي.

ولأن معظم أجزاء البرنامج يتم تدريسها باللغة الألمانية، تنظم سيمنس دورة مكثفة للطلاب المصريين في اللغة الألمانية كي يجيدوا اللغة وذلك ليستطيعوا التواصل والتفاعل بشكل أفضل مع الدروس النظرية والتدريبية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر عماد غالي، “الاستثمار في تعليم وتنمية مهارات القوى العاملة والمواهب المحلية من أهم المبادئ التي تؤمن بها سيمنس، ولكي تتمكن مصر من التشغيل الكفء لمحطة كهرباء أو مصنع متطورة أو إدارة بنية تحتية ذكية فإنها تحتاج إلى عمالة محلية مدربة تتمتع بأعلى مستويات التأهيل والمهارة.. لقد شهد برنامج سيمنس للتدريب المهني أو Siemens Apprenticeship Program في أعوامه السابقة نجاحا كبيرا بالنسبة للشركة أو بالنسبة للشباب الذين حرصوا على المشاركة فيه، وهو ما جعلنا أكثر حرصا على استكمال ومتابعته بنفس الحماس”.

جدير بالذكر أن البرنامج تقدم له هذا العام حوالي 4000 طالب مصري من الدارسين في العديد من المدارس والكليات في مختلف أنحاء الجمهورية، وعند استكمالهم للبرنامج، سيحصل المشاركون من الشباب المصري على دبلوم معتمد وفقا لمعايير التعليم الألمانية بالإضافة لمنح الخريجين فرصا للعمل داخل سيمنس.

وخلال البرنامج التدريبي سيتم إرسال المشاركين لشركة سيمنس مصر لمدة شهرين، بما يتيح لهم فرصة التعرف على زملائهم بالشركة الذين سينضموا للعمل معهم بعد ذلك.

وأضاف غالي “إننا واثقون في قدرة هذا البرنامج التدريبي على المساهمة في خلق جيل جديد من الخبرات المحلية المتميزة، وخاصة أن البرنامج يمثل فرصة جادة لمحاربة البطالة بين الشباب المصري”.

وعلى المستوى العالمي، تمكّن برنامج سيمنس للتدريب المهني Apprenticeship@Siemens منذ إطلاقه في الأول من أغسطس 2012 في برلين من تحقيق صدى واسع، حيث سعى للمشاركة فيه طلبة من جميع أنحاء العالم.

ويبلغ عدد الطلاب المشاركون في البرنامج حاليا نحو 100 شاب من 19 دولة حيث سيعود الطلاب إلى دولهم بمجرد تخرجهم من البرنامج، وفي عام 2016 انضم للبرنامج طالبان من مصر لأول مرة منذ إطلاق البرنامج.

وقد بلغت الاستثمارات التي وضعتها سيمنس في الدورات التدريبية للطلاب المصريين نحو 4 ملايين جنيه مصري للطالب الواحد.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها سيمنس للمساهمة في خلق جيل جديد من العمالة المدربة على أعلى مستوى، حيث أعلنت سيمنس مؤخرا عن تعاونها مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والتي تمثل الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ من أجل إنشاء وتشغيل مركز تدريب مشترك، إلى جانب دعمهما لإحدى المعاهد الحكومية المتخصصة في التدريب المهني في مصر.