أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي تجرى اليوم الأحد بفرنسا، بلغت 17.75% حتى منتصف النهار، لتسجل بذلك تراجعا كبيرا مقارنة بالجولة الأولى في 11 يونيو، حيث سجلت المشاركة 19.24% في نفس التوقيت.

وأكد المراقبون أن نسبة المشاركة قد تهبط الى مستويات تاريخية، وهو ما سيمنح أغلبية برلمانية ساحقة لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام).

يذكر ان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة في فرنسا حتى منتصف اليوم بلغت 21.41% في 2012 - و22.89% في 2007 - و20.73% في 2002 - و24.08% في عام 1997.