رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري2017-06-18 14:07:50
يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لبرنامج الإصلاح الإداري باعتباره حجر الزاوية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.. كما أشارت أيضاً إلى أهمية الإصلاح الإداري؛ لتحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وأن ترأس رئيس الحكومة للجنة يؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.
وتناقش اللجنة في اجتماع، اليوم، عددا من الموضوعات تشمل عرض خطة الإصلاح الإداري، وإجراءات تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد صدور اللائئحة التنفيذية ومقترح مشروع دراسة رفع كفاءة الحكومة، والمذكرة المقدمة من حملة الماجستير والدكتوراة للعام 2015 بشأن إلحاقهم للعمل بالجهاز الإداري إسوة بزملائهم.
أصدر رئيس الوزراء القرار رقم1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة برئاستة وعضوية وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري مقرر اللجنة، كما تضم اللجنة في عضويتها أربع شخصيات عامة صادر بعضويتهم قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وقالت السعيد، إن الشخصيات التي تم اختيارها لعضوية اللجنة تضم المهندس هاني محمود والدكتور أشرف عبد الوهاب وزيرا التنمية الإدارية السابقين.
كما تضم المستشار عادل البريك المستشار القانوني لقطاع التنمية الإدارية بالوزارة، ومدحت المدني رئيس الجمعية المصرية لإدارة الموارد البشرية وهي مؤسسة مدنية.
وأضافت أن تشكيل اللجنة جاء محققاُ للشراكة التي تسعى الحكومة إلى تعميقها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يوفر الدعم المجتمعي لعملية الإصلاح الإداري.
وتختص اللجنة بإقرار برنامج العمل الحكومي في مجال الإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة العامة ورفع كفاءة الجهاز الإداري لها، ووضع آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، وتحديد التوقيتات الزمنية، ومتابعة مراحل التنفيذ ورفع تقارير بذلك لمجلس الوزراء.
كما تضع اللجنة برنامج عمل لتطوير الخدمات الحكومية العامة على مستويات الإدارة المركزية والمحلية وتحسين أدائها، واعتماد برامج إعداد للقيادات الإدارية بالدولة وكوادر الصف الثاني وتنمية الموارد البشرية، بالاضافة إلى ما يوكل إليها من تكليفات تخدم عملية الإصلاح ويقرها رئيس الوزراء.
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«البيت اليهودي» يصيغ قانون يمنع الاستفتاء على تقسيم القدس
يواصل رئيس كتلة “البيت اليهودي” ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، المتطرف نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء ...Sun, 18 Jun 2017 09:34:33 GMT
-
خبير أمني: مصر تعاني من «28 يناير»
أستبعد العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، أن تندرج دعوات التظاهر اليوم تحت بند الوطنية بل تندرج تحت بند الأغراض السياسية ومحاولة زعزعة الأمن، مشيرا إلى أن مصر بتعاني ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
وزير المالية من سول: خلاف مصر مع قطر "مسألة مبدأ"
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر ليست قلقة بشأن التداعيات المالية المحتملة لخلافها السياسى مع قطر. وأضاف الجارحى فى تصريحات لشبكة CNBC الأمريكية على هامش ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
موسكو تتحقق من مقتل البغدادي في غارة للطيران الروسي على الرقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الجمعة) أنها تتحقق في الوقت الراهن عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي في غارة للطيران الروسي ...Fri, 16 Jun 2017 09:09:36 GMT
-
الجيش الجزائري: مقتل 3 إرهابيين بعملية أمنية شرق البلاد
أعلن الجيش الجزائري، مساء أمس السبت، أنه قتل 3 متشددين مسلحين، وألقى القبض على آخرين، خلال عملية لا تزال متواصلة في شرق البلاد. وجاء في بيان لوزارة الدفاع ...Sun, 18 Jun 2017 06:28:25 GMT
-
إصابة 150 جنديا إسرائيليا بمرض جلدي غامض
أصيب 150 جنديا إسرائيليا بطفح جلدي نتيجة تلوث لم تعلن إسرائيل عن مصدره أو سببه، أدى إلى إخلاء قاعدة “شزفيم” وتسريح 1500 جندي. وقالت مصادر إسرائيلية، حسب شبكة “روسيا ...Thu, 15 Jun 2017 08:36:18 GMT
-
"الدستورية": تقرير المفوضين بمنازعتي "قضايا الدولة" لم يتطرق لتيران وصنافير
أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من ...Thu, 15 Jun 2017 13:18:27 GMT
-
سامح شكري: العلاقات مع السودان قوية ونسعى لاحتواء أي توتر
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مبادرة المستشارة أنجيلا ميركل في أفريقيا خلال قمة العشرين حيث تم مناقشة كيفية الدفع باستثمارات أوروبية لأفريقيا ووضع قيمة ...Thu, 15 Jun 2017 10:14:58 GMT