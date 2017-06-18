أسعار النفط تواصل انخفاضها مع زيادة منصات الغاز في الولايات المتحدة2017-06-18 13:58:56
واصلت أسعار النفط، اليوم الأحد، هبوطها في الأسواق العالمية مع زيادة المعروض العالمي وصدور تقارير تفيد زيادة عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.
وانخفض سعر برميل الخام الأمريكي، صباح اليوم، إلى 44.64 دولار، وهبط سعر برميل خام برنت إلى 46.92 دولار.
ووفق تقرير شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة، يوم الجمعة الماضي، فإن شركات الحفر الأمريكية زادت عدد المنصات النفطية بمقدار ست منصات في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 933 منصة، بزيادة 509 منصات عن نفس الفترة العام المنصرم.
من جهة أخرى، توقع البنك المركزي الروسي، أن يهبط سعر برميل النفط إلى 40 دولارًا خلال 2018 و2019، نظرًا لزيادة معدلات إنتاج الولايات المتحدة ودول أخرى ليست ضمن اتفاقية منظمة الأوبك لخفض الإنتاج، وكذلك بطء محتمل في الاقتصاد الصيني، أحد أكبر مستوردي النفط في العالم، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.
وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل، مع ضعف الاستهلاك رغم دخول فصل الصيف، متوقعة أن يصل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في يوليو حيث سيبلغ 5.475 مليون برميل يوليو المقبل.
وبحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية فإن إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة “الأوبك” سوف يلبي الطلب العالمي ويتجاوز أي عجز ينتج عن تخفيضات “الأوبك” خلال عام 2018، حيث سيزيد إنتاج الدول خارج المنظمة لأول مرة مع رفع البرازيل وكندا لمعدلات إنتاجهما.
في الوقت ذاته، تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” صعوبات في خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا، وفق الاتفاق المبرم في ديسمبر الماضي، بعد الزيادة غير المتوقعة في إنتاج ليبيا ونيجيريا، عضوتي منظمة “أوبك” المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج.
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