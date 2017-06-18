اكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية استقرار حالة الضابط المصاب فى الانفجار الذي استهدف سيارة الأمن المركزى بالبساتين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأضاف المصدر الأمنى- فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط- ان الضابط يخضع حاليا للعلاج بغرفة العناية الفائقة؛ وذلك بعد نجاح العملية الجراحية التى أجريت له فجر اليوم؛ لاستخراج الطلقات من جسمه.

وكانت عبوة ناسفة قد استهدفت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزى، أثناء مرورها أسفل الكوبرى الدائرى بطريق الأتوستراد بالبساتين، مما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة آخر و3 مجندين آخرين.