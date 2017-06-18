تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا حول إنجازات قطاع الري، ممثلا في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة، حيث تضمن التقرير تنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2016 / 2017 بدائرة الإدارة العامة للموارد المائية والري بالإسماعيلية وغرب سيناء تضمن إنشاء 4 كباري بزمام الإدارة لخدمة زمام 369194 فدانا بتكلفة إجمالية 3,4 مليون جنيه تم استلام بعضها وجاري الانتهاء من استلام البعض الآخر.

من جانبه، أكد المهندس السيد علي شلبي رئيس قطاع الري -في تصريح اليوم الأحد- أن الوزارة قامت أيضا في نطاق الإدارة العامة للموارد المائية والري بالإسماعيلية وغرب سيناء بتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش لمجرى ترع كل من (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والفرعية منهم) وبأطوال إجمالية تبلغ (571,5 كم)، وذلك باستثمارات إجمالية بلغت 23 مليون جنيه (استكمالات وأعمال جديدة)، حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة 369 ألف فدان، وكذلك تنفيذ أعمال تغطية على ترع أبو صوير البلد ولمسافة إجمالية 60 مترا بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه جاري تنفيذها، وكذلك تنفيذ أعمال تبطين وتكاسي وإنشاء حوائط ساندة وترميم جسور لترع بورسعيد والسويس على امتدادهما، وذلك لخدمة زمامات 40 ألف فدان وبتكلفة إجمالية نحو 46 مليون جنيه (استكمالات) تم الانتهاء من بعضها وجاري استلام البعض الآخر.

من جانبه، أكد المهندس محمد سلام رئيس قطاع الموارد المائية والري لوجه بحري، قيام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالإسماعيلية وغرب سيناء بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة بدالات وصولات وهدارات وبوابات وأفمام بدائرة الإدارة، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 2,5 مليون جنيه لخدمة مساحة 200 ألف فدان.

كما قامت الإدارة بتنفيذ أعمال أخرى تضمنت أعمال تنفيذ أحواض تخزين أرضي لمياه الري بزمام قرية الأمل لـ81 خزانا أرضيا لخدمة مساحة 3500 فدان، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه..لافتا إلى أن خطة الوزارة في نطاق الإدارة العامة للموارد المائية والري بالإسماعيلية وغرب سيناء خلال العام المالي الحالي تستهدف استكمال الأعمال السابق طرحها في العام السابق والجاري تنفيذها وما يستجد من أعمال.

من جانبه، قال المهندس عامر أحمد شكري رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة إن قطاع التوسع، ممثلا في الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بشرق الدلتا بالزقازيق، قام بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2016/ 2017 بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة شملت إنشاء كوبري مشاة بالكيلو 99 على ترعة الإسماعيلية أمام عزبة صبري بتكلفة إجمالية قدرها 3.549 مليون جنيه، وكوبري مشاة بالكيلو 110.500 على ترعة الإسماعيلية داخل مدينة أبو صوير بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه، وإحلال و تجديد كوبري للسيارات حمولة 90 طنا بالكيلو 43 على ترعة السويس أمام قرية كسفريت بمحافظة السويس بتكلفة إجمالية قدرها 2,3 مليون جنيه، إضافة إلى عملية إنشاء نطاق شبكي واقي أمام فرعي سحارة سرابيوم الغرب، غرب قناة السويس بتكلفة إجمالية قدرها 1,3 مليون جنيه لحماية فرعي سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس الحالية والجديدة من دخول أي عوائق.

وأضاف أن الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بشرق الدلتا بالزقازيق تقوم حاليا بالإشراف على عدد من العمليات الجارية بخطة الإدارة للعام المالي 2016 /2017 وتشمل عملية تأهيل ترعة الإسماعيلية من الكيلو 125.700 حتى الكيلو 126.700، وترعة بورسعيد من الفم حتى الكيلو 1.750 لاستيعاب التصرفات المائية المطلوبة بترعتي بورسعيد والإسماعيلية ولسد احتياجات مياه الشرب لمدينة الإسماعيلية الجديدة و محطات مياه الشرب على طول الترعة بتكلفة إجمالية قدرها 1,5 مليون جنيه، فضلا عن عملية تأهيل ترعة بورسعيد من الكيلو 1.750 حتى الكيلو 13.000 لاستيعاب التصرفات المائية المطلوبة بترعة بورسعيد ولسد احتياجات مياه الشرب بمدينة الإسماعيلية الجديدة ومحطات مياه الشرب على طول الترع بتكلفة إجمالية قدرها 34 مليون جنيه، وكذلك إنشاء سحارة سرابيوم الجديدة بالكيلو 93 أسفل قناة السويس (على نفقة هيئة قناة السويس) بتكلفة قدرها نحو 182 مليون جنيه.

وأوضح المهندس عامر أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ممثلة في الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية قامت بتنفيذ حزمة من المشروعات خلال العام المالي 2016 /2017 بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة تضمنت إنشاء كوبري خرسانة مسلحة بطريقة التفريغ الميكانيكي على مصرف الوادي بالكيلو 1 وقد بلغت التكلفة 1,7 مليون جنيه لخدمة أهالي قرية خنيفر وتوابعها البالغ تعددها حوالي 25 ألف نسمة، وتنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش بدائرة الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية بلغت التكلفة الإجمالية 4 ملايين جنيه لخدمة زمام حوالي 130 ألف فدان، وكذلك تنفيذ أعمال وتجديد 3 كباري خرسانة مسلحة بطريقة التفريغ الميكانيكي علي مصرف البلاح والفردان بلغت التكلفة الإجمالية نحو 2 مليون جنيه لخدمة أهالي قري البصايلة والسموح والربيعة على مصرف البلاح وقرى الحربية والمستشار علي الفردان والتي يصل تعددها لحوالي 10 آلاف نسمة، وكذلك تنفيذ أعمال تغطية مسافة 650 مترا على مصرف صيام بلغت التكلفة الإجمالية نحو 2,7 مليون جنيه لخدمة زمام حوالي 15 ألف فدان.

تجدر الإشارة إلى أن خطة الهيئة في نطاق الإدارة العامة لصرف الإسماعيلية وتحت رئاسة الإدارة المركزية لإقليم صرف القناة وسيناء خلال العام المالي القادم تستهدف الأعمال السابق طرحها في العام السابق والجاري تنفيذها وتشمل عملية صيانة وتغيير بعض بواكي الصرف المغطي بشمال الإسماعيلية مركز القنطرة غرب الزمام حوالي 3000 فدان بتكلفة حوالي 700 ألف جنيه، مع إنشاء 7 كباري على مصرف امتداد صيام وفروعه بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي بمنطقة المحسمة الأولي لزمام حوالي 5000 فدان بتكلفة حوالي 10 ملايين جنيه.