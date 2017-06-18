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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا بينهم زوجة أسير من الضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا بينهم زوجة أسير من الضفة

2017-06-18 13:57:20
أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 مواطنا فلسطينيا بينهم زوجة أسير من الضفة الغربية.
وأوضح نادي الأسير -في بيان اليوم الأحد- أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين على الأقل من القدس غالبيتهم من القاصرين، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدتي المغير ودير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة منهم عناية أحمد عطا (42 عاما)، وهي زوجة الأسير صالح عطا المحكوم بالسجن (21) عاما.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصين من محافظة بيت لحم، وآخر من بلدة أبو ديس.

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