ندد تحالف شركات السياحة المصرية ايجي توريزم برئاسة الخبير السياحي أحمد البكري، بالحادث الارهاربي الذي تم فجر اليوم وراح على أثره عدد من شهداء أبطالنا البواسل فى الشرطة المصرية مشددا على أن مصر لن تركع للارهاب مهما حدث .

وأثني الخبير السياحي أحمد البكري رئيس تحالف شركات السياحة المصرية ” ايجي توريزم” على قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة برئاسة يحيى راشد وزير السياحة لتسويق المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف رئيس تحالف شركات السياحة المصرية أن أهمية هذه اللجنة أنها تضم فى عضويتها جميع الخبراء والهيئات العاملة فى قطاع السياحة حيث كان ذلك مطلب عام لجميع العاملين بالقطاع السياحي .

وأوضح البكري إنه يجب التواصل من خلال هذه اللجنة بين القطاعين الحكومى والخاص السياحى والمستثمرين والقطاع التشريعى ممثلا فى لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب والعمل على وضع خطط وبرامج غير تقليدية لاستعادة السياحة العالمية الى مصر بعد المعاناة والمشكلات الكبيرة التى عانى منها قطاع السياحة على مدى السنوات الماضية مع العمل على استحداث وسائل وأساليب جديدة لجذب السياحة العالمية الى مصر.

وأشار البكري إلى أن قرار البنك المركزي برفع سقف تحويل العملة الصعبة للخارج يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد مؤخرا .

وطالب البكرى الحكومة المصرية بوضع السياحة أمن قومي للبلاد لابد من العمل بقوة على عودتها مرة أخري مهما واجهت من مخاطر وتحديات .