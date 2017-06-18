بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96 مليون خط في مصر، وفق ما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد. ويعني تسجيل البلاد مليون خط جديد خلال العام الماضي وحده.

وأوضح جهاز الإحصاء في نشرة اقتصادية، أن عدد مستخدمي الإنترنت ارتفع خلال العام الماضي بنسبة تتجاوز العشرة في المئة ليبلغ أكثر من 38 مليون شخص.

وأظهرت النشرة تنوع طرق الاتصال بشبكة الإنترنت في مصر، مشيرة إلى ارتفاع عدد متصفحي الشبكة من خلال الهواتف المحمولة، إلى 27 مليون مستخدم.

يشار إلى أن إحصاء آخيرا لعدد سكان مصر أشار إلى أن تعدد سكانها تجاوز عتبة الـ92 مليون نسمة في نوفمبر الماضي.