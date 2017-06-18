يقوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض أحدى تدريباته مساء اليوم الاحد في تمام الساعة 11 بملعب نادي “الوداد” مدينة “الدار البيضاء” استعدادا للقائه أمام فريق “الوداد” المغربي يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر، أن يستضيف نادي “الوداد” فريق الأهلي في ستاد “المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة “الدار البيضاء” مساء الثلاثاء القادم في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور “الـ16” بدوري أبطال افريقيا.

ويحتل “أبناء القلعة الحمراء” المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن فريق “زاناكو” الزامبي الذي يأتي في المركز الثاني، فيما جاء “الوداد” المغربي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل نادي “القطن” الكاميروني المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وكان النادي الأهلي قد تمكن من الفوز على نظيره المغربي في مباراة الجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.