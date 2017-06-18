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مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد
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مفاجأة.. "أتاري" يعود من جديد

2017-06-18 13:40:34

أكد المدير التنفيذي لشركة أتاري، فريد كزيناس، عزمها تقديم جيل جديد من أجهزة ألعاب “أتاري” الكلاسيكية قريبا.

ومن المنتظر أن يحمل الجهاز الجديد اسم “أتاري بوكس”، بحسب الفيديو الترويجي الذي أطلقته الشركة.

ورفض المدير التنفيذي للشركة الكشف عن التفاصيل التقنية المتعلقة بالجهاز الجديد خلال حواره مع موقع “جيمز بيت”، والذي استغله للإعلان عن الجهاز.

فيما أوضح أنه لم يتم الانتهاء من التصميم النهائي لـ “أتاري بوكس”، الذي سيعتمد على “تقنية الكمبيوتر الشخصي” على حد تعبيره، مؤكدا في نفس الوقت على توافر المزيد من المعلومات حول الجهاز مستقبلا.

وتأتي هذه الأنباء الرسمية لتؤكد العديد من الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول تحضير “أتاري” لطرح جهاز جديد في الأسواق قريبا، وهي الشائعات التي عززها ظهور موقع ” ataribox.com” على الإنترنت قبل أيام.

يشار إلى أن آخر جهاز للشركة توفر في أسواق أميركا الشمالية عام 1993 تحت اسم “أتاري جاغوار”.

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