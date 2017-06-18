تثير هواتف “آي فون” فضولا كبيرا لدى عشاقها، فقبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق، تنتشر الشائعات بشكل كبير، بشأن ما ستحمله من مزايا ومستجدات.

وبحسب شاب صيني عمل 6 أسابيع في مصنع “أبل”، بمدينة شنغهاي، فإن الشركة الأمريكية تتخذ إجراءات بالغة الدقة حتى تضمن عدم تسرب أي شيء يخص هواتفها الجديدة.

ويوضح ديجيانج زينج، وهو خريج جامعة من نيويورك، أن عمال المصنع لا يستطيعون التقاط أي صورة للأجهزة التي يقومون بتصنيعها، وفق ما نقل “بيزنس إنسايدر”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن عمال مصنع “أبل” يجري تجريدهم من الهواتف الذكية قبل الدخول، كما يخضعون لتفتيش صارم، إذ لا يتمكن إلا كبار موظفي الإدارة من اصطحاب الهواتف معهم.

وشارك الشاب الصيني في تصنيع هواتف “آي فون 6 إس”، في وقت كان العمل قد بدأ في تلك الفترة، على إنتاج هواتف “آي فون 7”.

وأكد زينج، أن ستارا كبيرا كان يفصل المجموعتين، الأمر الذي جعل مصنعي “آي فون 6 إس”، لا يعلمون شيئا عن إنتاج “آي فون 7”.

وأضاف أن مصنع “أبل” ضبط عددا من العمال الذين حاولوا أن يخرجوا هواتف “آي فون”، وبلغ الأمر حد إرسالهم للشرطة.