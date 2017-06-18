تجرى وزارة السياحة مفاوضات مع الجهة السيادية المشرفة على قرعة الحج لإجرائها يوم الخميس الموافق 5 شوال القادم، وفقا لإيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة.

وأشارت إلى أن هذا الموعد هو موعد مناسب ولا يتعارض مع باقى التوقيتات التى حددتها ضوابط الحج السياحى حيث يبدأ يوم 10 شوال اجراءات سفر لجان ومندوبى الشركات إلى السعودية لبدء عملية معاينة المساكن التى حجزها لحجاج السياحة هذا العام التى يتركز معظمها فى المنطقة لمركزية حول الحرم المكى فى مسافة لا تزيد على 750 مترا عن ساحة الحرم.

وأضافت أن اللجان التى شكلتها الوزارة لتنفيذ المعاينات سيكون جهدها مضاعفا هذا العام خاصة بعد فتح مناطق جديدة لإقامة حجاج السياحة وفقا للضوابط الامر الذى يتطلب من مفتشى الوزارة اجراء معاينات فنية لهذه الاماكن التى تضم فنادق وأبراجا سكنية؛ حيث يشترط توافر جميع المعايير التى حددتها السلطات السعودية فى هذه الأماكن.

كان يحيى راشد وزير السياحة قد وافق على الطلب الذى تقدمت به رئيسة لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بمد فترة تسجيل البيانات حتى الثلاثاء القادم الموافق 20 يونيو الحالى.

ورحب عدد كبير من شركات السياحة بتطبيق نظام جديد يمنع اختراق «سيستم الحج السياحى» حيث تم اسناد «سيستم حج السياحة» إلى جهة سيادية تشرف على كل مراحل الحج من بداية الإدخال وحتى التنفيذ وسيتم مراجعة جوازات السياحة وفرز أى جواز من المتقدمين لحج التضامن الاجتماعى أو حج قرعة الداخلية.

وتم التشديد على انه عند ثبوت أى تجاوز يتم توقيع أقصى العقوبات على هذه الشركات تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة وتحويل مالكها إلى النيابة بتهمة التزوير للحصول على حق الغير وعقوبة الحبس من3 إلى 6 سنوات.