أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحرص على حماية البيئة البحرية وتنميتها بأحدث الطرق العلمية الصديقة للبيئة، والحفاظ عليها وتنمية الوعى الاجتماعى على جميع المستويات.

ووقع الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بروتوكولا للتعاون مع شركة (كورالياريف) لإعادة تأهيل واستزراع الشعاب المرجانية وتنمية البيئة البحرية على أسس علمية سليمة، بالإضافة إلى استزراع تلك الشعاب وتنميتها بأقل التكاليف وبأسعار منافسة للسوق المحلى.

وأشار إلى أن المخرجات العلمية والبحثية لهذا البروتوكول ستساهم فى زيادة الثروة السمكية، وترويج السياحة البحرية، ونشر الوعى البيئى، وتأسيس الأجيال الواعية بأهمية الحفاظ على البيئة مما ينعكس على مصلحة الوطن.

جدير بالذكر أن شركة (كورالياريف)، هى إحدى الشركات العاملة فى مجال تطوير الأساليب العلمية والتقنية والفنية فى مجال إعادة تأهيل واستزراع الشعاب المرجانية وتنمية الثروة السمكية، وكذلك تطبيقات تخص مجالات السياحة البحرية وغيرها.